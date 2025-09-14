Синоптик Тишковец заявил о начале метеорологической осени

На предстоящей неделе в Центральной России начнётся метеорологическая осень. Днем похолодает до +11, начнутся проливные дожди и штормовой ветер. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что для центрального региона эти выходные стали последними в сентябре, когда стояла погожая и тёплая погода.

На предстоящей неделе начнется «мягкая смена климатических сезонов». С понедельника по четверг будет относительно комфортно: ночью +7…+13, а днем около +20. Однако в субботу, 20 сентября придет настоящая осень.

«По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой «полчища» фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха», — рассказал Тишковец.

В субботу ночью ожидается +10…+13, днем до +16.

В воскресенье станет еще холоднее. В сумерках +7…+10, в середине дня +11…+14.

По словам Тишковца, «золотая осень стартует в последней пентаде сентября».