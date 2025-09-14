Храм УПЦ захватили в Житомирской области
В Житомирской области захватили храм Украинской православной церкви. По информации Союза православных журналистов, действия возглавил архиепископ Православной церкви Украины Владимир Шлапак.
Согласно сообщению, сначала было проведено собрание, большинство участников которого не являются местными жителями или прихожанами храма.
«Реальные прихожане, которые постоянно участвуют в богослужениях, участия в собрании не принимали и мирно стояли возле храма, чтобы не допустить кровопролития», — заявили в организации.
При приближении к храму Шлапак приказал сломать забор, а затем потребовал найти монтировку и сорвать замки с дверей церкви. Инцидент сопровождался попыткой силового проникновения в здание.
Ранее на Украине у УПЦ потребовали за месяц разорвать все отношения с РПЦ.
