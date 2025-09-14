Вильфанд рассказал о погоде в августе

Температурный фон в августе на территории России был в пределах нормы, но в некоторых регионах температура сильно превышала климатические характеристики.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В августе на большей части РФ средняя температура воздуха оказалась около нормы», — сказал он.

Значения значительно выше нормы были зафиксированы на северо-востоке европейской территории страны и в Сибири, а также в Арктике.

«Аномалии средних температур для этих регионов доходили от +2 до +6 градусов. На Курильских островах тоже была температура выше», — уточнил глава Гидрометцентра.

4 сентября председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что в России действуют единые федеральные нормы по началу отопительного сезона – тепло в квартиры подают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд не превышает +8 °C.