Врачи назвали пять фраз, которые люди говорят перед смертью

Врачи хосписов назвали пять фраз, которые люди говорят перед смертью.

Как рассказала Metro доктор Сара Холмс, в таких случаях люди, как правило, первым делом спрашивают: "Сколько мне осталось?".

Руководитель хосписа, доктор Пол Перкинс отметил, что также часто люди реагируют на известие о том, что лечения нет, фразой: "Я не хочу знать".

Некоторым пациентам нужно, чтобы окружающие вели себя как обычно, как будто ничего не происходит.

Третья распространенная фраза: "А как же моя семья?". Нередко встречаются отрицание и гнев.

Многие пациенты испытывают сильный страх перед скорым уходом из жизни, говоря: "Я боюсь того, какой будет смерть".

"Когда люди понимают, что времени мало, они вдруг осознают, что важны не деньги или имущество, а отношения и любовь. Некоторые говорят, что последние две недели их жизни были лучшими, потому что они провели время с любимыми людьми", - рассказал Перкинс.

Иные пациенты незадолго до ухода из жизни требуют "больше света", говорят о том, что "там так холодно" и "тяжело дышать".

