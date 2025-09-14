Врачи назвали пять фраз, которые люди говорят перед смертью
Врачи хосписов назвали пять фраз, которые люди говорят перед смертью.
Как рассказала Metro доктор Сара Холмс, в таких случаях люди, как правило, первым делом спрашивают: "Сколько мне осталось?".
Руководитель хосписа, доктор Пол Перкинс отметил, что также часто люди реагируют на известие о том, что лечения нет, фразой: "Я не хочу знать".
Некоторым пациентам нужно, чтобы окружающие вели себя как обычно, как будто ничего не происходит.
Третья распространенная фраза: "А как же моя семья?". Нередко встречаются отрицание и гнев.
Многие пациенты испытывают сильный страх перед скорым уходом из жизни, говоря: "Я боюсь того, какой будет смерть".
"Когда люди понимают, что времени мало, они вдруг осознают, что важны не деньги или имущество, а отношения и любовь. Некоторые говорят, что последние две недели их жизни были лучшими, потому что они провели время с любимыми людьми", - рассказал Перкинс.
Иные пациенты незадолго до ухода из жизни требуют "больше света", говорят о том, что "там так холодно" и "тяжело дышать".
