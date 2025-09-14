Из-за изменения маршрута в Орловской области опаздывают 17 поездов

В Федеральной пассажирской компании сообщили, что в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области 17 пассажирских поездов следуют с отставанием от графика.

По информации ФПК, задерживаются поезда № 742 Белгород — Москва, № 30 Белгород — Санкт-Петербург, № 82 Белгород — Санкт-Петербург, № 84 Адлер — Москва, № 106 Орел — Москва, № 72 Белгород — Москва, № 76 Белгород — Москва, № 566 Минеральные Воды — Москва, № 143 Москва — Кисловодск, № 119 Санкт-Петербург — Белгород, № 359 Калининград — Адлер, № 75 Москва — Белгород, № 71 Москва — Белгород, № 109 Москва — Анапа, № 535 Смоленск — Анапа, № 105 Москва — Курск, № 83 Москва — Адлер.

Уточняется, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Днём ранее при взрыве на ж/д путях в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии.

Ночью в Ленинградской области сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава. По словам губернатора Александра Дрозденко, следователи проверяют версию диверсии.