В программе бесплатного переобучения 360 профессий для желающих сменить работу

При поддержке национального проекта "Кадры" реализуется программа бесплатного переобучения. На федеральном уровне определен перечень из 360 профессий, которые можно освоить по этой программе. Каждый регион формирует свой список, исходя из того, в каких специалистах он нуждается.

О высокой эффективности программы красноречиво говорят вот эти две цифры. Первая: в среднем 82% участников проекта успешно трудоустраиваются в течение года после бесплатного переобучения. Вторая: их зарплата вырастает почти на 20% по сравнению с предыдущим местом работы.

Полет в новую карьеру

У жителей Архангельской области есть возможность стать специалистами по управлению беспилотными авиационными системами.

Под руководством опытных преподавателей слушатели успешно осваивают премудрости сложной подготовки к полетам, учатся собирать и ремонтировать гражданские дроны, проходят практику. Первые выпускники программы уже применяют полученные знания и навыки в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, экологии.

"Внедрение беспилотных технологий в экономику региона является одним из приоритетных направлений развития. Правительство области уделяет большое внимание подготовке кадров для этой отрасли, чтобы обеспечить квалифицированными специалистами предприятия и организации, использующие беспилотники", - отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов.

Мечта сбылась

Максиму Бальченко из Владимирской области переобучение помогло найти работу мечты.

39-летний ветеран СВО в конце февраля уволился с позиции машиниста экскаватора, а затем обратился за помощью в кадровый центр "Работа России". Консультация специалиста помогла мужчине понять, что он готов освоить другую профессию и построить карьеру. После профориентации Максим прошел обучение на водителя автомобиля грузоподъемностью свыше 3,5 тонны и вышел на новое рабочее место. Теперь он водитель большегрузов.

"Я давно мечтал получить водительскую категорию "С", чтобы получить шанс для карьерного роста и улучшить семейное благосостояние. Ведь зарплата у водителей большегрузов выше. Самостоятельно записываться в автошколу дорого. И очень здорово, что в кадровом центре мне предложили уникальную возможность бесплатно пройти обучение", - признался Максим.

Хобби стало профессией

Раиса Денисова из Волгоградской области после прохождения бесплатного переобучения смогла хобби сделать основной профессией.

Женщина работала экономистом, но с детства любила шить. Сначала шила костюмы для кукол, а со временем - для себя и близких. Раиса обратилась в кадровый центр "Работа России", прошла профильное обучение и сейчас шьет одежду на заказ для взрослых и детей.

"Сменить специальность было легко. Мне нравится шить, и курс бесплатного переобучения добавил уверенности в силах. Теперь мне еще интереснее создавать одежду. Я могу делать вещи с более сложным кроем и обработкой деталей, подстраивать модели под разные фигуры", - сказала Раиса.

Справка "РГ"

Бесплатно повысить квалификацию или получить новую специальность по нацпроекту "Кадры" могут: ветераны СВО и члены их семей, люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не достигшем трехлетнего возраста, неработающие женщины с детьми в возрасте до семи лет, люди с инвалидностью, специалисты, находящиеся под риском увольнения, молодые люди до 35 лет.