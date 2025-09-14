В России назвали регион-лидер по числу злокачественных новообразований

Согласно информации, полученной РИА Новости от Министерства здравоохранения России, Карелия возглавила список регионов РФ по числу выявленных онкологических заболеваний в 2024 году.

" <…> Количество впервые заболевших злокачественными новообразованиями россиян в Республике Карелия составило 684 на 100 тысяч человек населения региона <…>», – говорится в публикации.

Вторую строчку рейтинга занимает Архангельская область, где зарегистрировано 655,8 заболевших на сто тысяч жителей. На третьем месте расположилась Брянская область с показателем 641,7 новых случаев на 100 тысяч населения.

Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Чеченской Республике – 167,7 человек на 100 тысяч. Незначительно больше этот показатель в Ингушетии – 172. Замыкает тройку регионов с наименьшей заболеваемостью Дагестан, где этот показатель составляет 177,6.

