Россиян предупредили о наказании за сбор некоторых редких грибов

Доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Староверова рассказала, что российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов. По её словам, за нарушения предусмотрены штрафы или даже лишение свободы.

Уточняется, что запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесённых в Красную книгу России или субъекта Федерации. Таких в стране, отмечает эксперт, около 41 вида. Среди них — мухомор крошащийся, паутинник душистый, трюфель летний и другие.

Кроме того, Староверова напомнила, что нельзя собирать грибы и растения, признающиеся наркотическими средствами. За их сбор, отмечает ТАСС, также предусмотрены штрафы и другие виды наказания.

Помимо этого может быть запрещено или ограничено нахождение граждан в лесах на землях обороны и безопасности, а также на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках, национальных и природных парках. За сбор грибов здесь тоже могут быть наложены штрафы.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе рассказал в беседе с RT, что за нарушения в области рыболовства также можно понести как административную, так и уголовную ответственность.