Море вернуло россиянам «похищенные» паспорта и iPhone

Молодая пара за сутки до вылета в Россию из Таиланда утратила сумочку, в которой находились паспорта, телефон iPhone 14 Pro Max, наличные. Супруги посчитали, что их ограбили и подали заявление в полицию, пишет портал Tourdom.

Инцидент произошел накануне в районе Май Као на северо-западном побережье Пхукета. Муж и жена пошли купаться в море и по возвращении обнаружили, что сумка пропала.

По данным портала, пара долго пыталась найти пропажу, тщательно осмотрела пляж, опросила очевидцев. Затем супруги все же отправились в полицию и написали заявление о краже.

Вечером того же дня стражи порядка вызвали россиян в участок и отдали им сумочку. Выяснилось, что на нее наткнулись гулявшие по берегу бельгиец и испанка — по их словам, ее вынесло море. Молодые люди сразу же сдали находку правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Таиланде неизвестные ограбили российских туристов — у одной пары украли сейф с деньгами и паспортами, у другой похитили только деньги. В общей сложности, злоумышленники забрали $5 тыс. (421 тыс. рублей по текущему курсу).