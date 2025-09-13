Генонсульство Испании в Москве временно перестало принимать заявления на визы. Об этом говорится на сайте визового центра BLS.

"По техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

При этом сроки действия ограничений в генеральном консульстве не уточнили.

Ранее зарубежные СМИ писали , что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам.

Более того, российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Предполагается, что мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, сказала, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если этот запрет введут.