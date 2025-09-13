В Германии ушел из жизни легендарный советский актер Мурад Ягизаров

В Германии 13 сентября скончался Мурад (Гаджимурад) Ягизаров, советский азербайджанский актер театра и кино.

В 1986 году артист был удостоен премии КГБ СССР и Государственной премии республики - за роль чекиста Мустафы Мамедова в фильме "Послезавтра в полночь".

Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Школьником участвовал в драмкружке. По совету легендарного советского актера Алескера Алекперова, увидевшего одно из таких выступлений, поступил на актерский факультет Азербайджанской государственной академии художеств, которую окончил в 1962-м.

С того же года служил в Азербайджанском государственном русском драматическом театре. В 1973-м вступил в КПСС.

Экранный дебют - "Мачеха" 1958 года. Фильмография - порядка тридцати пунктов: "На дальних берегах", "Великая опора", "Аршин Мал-Алан", "Человек бросает якорь", "В одном южном городе", "Ищите девушку", "Главное интервью", "Бабек", "Попутный ветер", "Дронго", "Не бойся, я с тобой! 1919". Народный артист Азербайджанской ССР.

О кончине актера сообщает APA.