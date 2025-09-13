Российский блогер Артемий Лебедев назвал физическую активность эффективным способом избавления от депрессии.

Лебедев считает, что современная молодежь часто жалуется на жизнь, при этом не проявляя желания трудиться и стремясь получить доход без усилий. Он убеждён, что избавиться от депрессии можно с помощью работы, пишет "Газета.ru".

– Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет, – заявил блогер.

Также Лебедев отметил, что роль России находиться на передовой линии изобретательства и инноваций.

Ранее сообщалось, что лаванда, известная своими успокаивающими свойствами, имеет долгую историю применения в борьбе с тревогой и депрессией.