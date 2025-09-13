Появилось видео землетрясения магнитудой 7,4 на Камчатке, которое произошло 13 сентября. Кадры опубликовала пресс-служба Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.

На видеоматериалах видно, как вертолет, доставивший сотрудников филиала РАН на вулкан Козельский, оказался в эпицентре подземных толчков.

На других кадрах запечатлены реакции местных жителей. По их словам, в районе были отчетливо ощутимы мощные сейсмические толчки.

В ночь на 13 сентября у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского. В пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда подземных толчков составила 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.

Ранее на Северных Курилах объявили угрозу цунами.