Изуродованная в Дубае украинская модель сделала признание

Изувеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук продолжает восстановление в Норвегии. Сейчас она может передвигаться самостоятельно. Об этом сообщает Starhit.

© соцсети

После приключений в Дубае Ковальчук решила попробовать себя в качестве блогера. Она делится секретами яркого макияжа, раскрывает душу, и благодарит тех, кто ее поддерживает.

«Чего же вы еще от меня ждете?! Да, я хотела яркой жизни, как в соцсетях, но оказалась лишь в шаге от пропасти», — призналась Ковальчук в одном из последних постов.

По ее словам, она «увидела лишь тень и ее обман», но не злится на людей, а «прекрасно понимает».

Ранее девушка не представляла, как будет жить «с этими травмами, с этим шрамом, изуродованная». Она считала, что ее никто не полюбит, но сейчас «изменилось восприятие этого мира, стала понимать, что важнее внутреннее состояние».

Многие пользователи поддержали Марию и пожелали ей скорейшего восстановления. Один из комментаторов написал, что ей следует «не пытаться угодить кому-то, а полностью посвятить жизнь себе».

Украинскую модель Марию Ковальчук весной нашли на обочине дороги в Дубае. СМИ сообщали, что у нее были переломы позвоночника, рук и ног. Родные и знакомые заявили, что ее подвергли насилию.