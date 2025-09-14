Порядка 1,4 тысячи хакерских атак совершено на портал ЦИК РФ

С начала нынешней избирательной кампании зарегистрировано около 1,4 тысячи попыток взлома официального сайта ЦИК. Количество атак журналистам назвал член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

Выступая в информационном центре Комиссии, он уточнил, что общее число потенциально опасных воздействий на данный портал в период с 14 июня превысило 15 миллионов. Речь о воздействиях разного уровня опасности.

Борисов также привел данные о недавно произошедшей DDoS-атаке, которая достигла мощности до 20 гигабит в секунду. Представитель ЦИК отметил, что в целом атаки на ресурсы комиссии относятся к среднему уровню угрозы, при этом их интенсивность значительно превышает показатели аналогичных воздействий предыдущего года.

Несмотря на значительное число зарегистрированных атак, Борисов подтвердил стабильность работы инфраструктуры, обеспечивающей проведение выборов. По его словам, ни одна из атак не оказала значимого влияния на работу избиркомов.

Напомним, что с 12 по 14 сентября текущего года в России проходят более пяти тысяч избирательных кампаний в восьмидесяти одном субъекте Федерации.