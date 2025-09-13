Раскрыто состояние главы «Хора Турецкого» после операции

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий заново учится ходить после операции. Об этом рассказала в соцсетях его дочь Наталья, сообщает «Газета.Ru».

Наталья опубликовала видео, где 63-летний руководитель «Хора Турецкого» передвигается по коридору больницы при помощи ходунков.

«После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал!» — написала дочь главы коллектива.

Она добавила, что скорость восстановления отца удивляет врачей.

Ранее сообщалось, почему Михаилу Турецкому потребовалась операция по замене тазобедренного сустава.