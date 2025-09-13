Минпромторг раскрыл определение термина "русская кухня"

Минпромторг РФ определил термин «русская кухня» в своих методических рекомендациях. Устойчиво ассоциируются с Россией каша, борщ, уха, оливье, салат под шубой и другие кушанья, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни сказано, что такое «русская кухня». Это кулинарный бренд, совокупность блюд и рецептов, «которые устойчиво ассоциируются в сознании российской и зарубежной аудитории с Россией».

Рабочая группа при Минпромторге отметила, что русская кухня веками развивалась на основе блюд народов, входящих в Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию.

Это культурологический феномен, историческое наследие государства.

«Практически в каждой российской семье готовят на завтрак сырники и каши, на обед — борщ и уху, на новогодний стол — оливье, селедку под шубой и студень, на Масленицу вся Россия жарит блины, по осени квасят капусту и солят огурцы на зиму», — пишут авторы документа.

Методические рекомендации разработаны рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России. Они направлены органам исполнительной власти всех субъектов РФ.