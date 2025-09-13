Мать блогерши Лерчек сообщила о тяжелом финансовом положении семьи

Эльвира Феопентова, мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), рассказала о существенном ухудшении финансового положения семьи. Она заметила, что на фоне сложившейся ситуации вынуждена распродавать брендовые вещи дочери, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в отношении Лерчек и ее экс-супруга возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

«На связи мама Валерии. Я буду немногословна. Наша семья испытывает очень сложные времена. Мне больно смотреть на слезы своей дочери. Наше финансовое положение не очень», — цитирует газета слова Феопентовой.

Журналисты заметили, что на продажу выставлены сумка Loewe за 210 тыс. рублей, босоножки Versace за 69 тыс. рублей, картхолдер Louis Vuitton за 80 тыс. рублей и другие брендовые вещи.

Адвокат Вадим Багатурия сообщил ранее, что Чекалиных обвиняют в преступлении, которое является тяжким, «вилка наказаний» по нему составляет от 5 до 10 лет лишения свободы. Вместе с тем, добавил он, возможно смягчение наказания.