СМИ: Актер «Подранков» упокоен в безымянной могиле с пробитой головой

Актер Алексей Черствов, известный по роли Алеши Бартенева в фильме «Подранки» Николая Губенко, похоронен в безымянной могиле, сообщает «Экспресс газета».

© Вечерняя Москва

На момент съемок Черствову было около 14 лет, а к 16 годам его осудили на восемь лет за соучастие в изнасиловании и грабеже. По словам близких, существовали сомнения в его виновности, однако режиссер Губенко еще во время съемок отмечал проявление жестокости в характере мальчика. На вопрос постановщика о будущем, Черствов якобы отвечал, что хочет стать «нацистом, потому что у них красивая форма».

После освобождения актер пытался устроить жизнь: был разнорабочим, занимался ремонтом квартир и изучал профессию автомеханика, однако увлекся алкоголем. Соседи называли Черствова человеком с золотыми руками, но тяжелым детством.

В 2011 году на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом его похоронили с табличкой № 20 789 как человека с неустановленной личностью, найденного с пробитой головой на улице. Личность удалось установить лишь через год благодаря дяде актера, передает издание.

