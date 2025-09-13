«Проблемы остаются»: Володин раскритиковал чрезмерную нагрузку на школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов. Он добавил, что это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, пишет пресс-служба ГД на официальном сайте.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа. Он добавил, что это единое время, утвержденное министерством.

Спикер заметил, что в этом случае примерный распорядок дня старшеклассника может выглядеть следующим образом: «8.00-14.00 — учеба в школе; 14.00-16.00 — дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 — выполнение домашней работы».

«Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников», — разъяснил Володин.

Председатель уточнил, что при таком распорядке дня у школьника не остается времени на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей.

Володин подчеркнул, что излишняя нагрузка негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации, приводит к формальному выполнению домашнего задания, особенно с учетом современных технологий.