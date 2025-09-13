Знаком победы над антироссийскими силами на Украине станет возвращение регионов, соблюдение прав русскоязычных и отсутствие военных угроз со стороны Киева. Об этом в эфире телеканала «Спас» заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ведущий Ян Таксюр спросил Симоньян, что для нее «будет знаком победы» в СВО.

«Лично для меня, когда те регионы, которые смотрят на Россию и хотели бы быть российскими, будут российскими. Когда в остальных регионах, которые останутся за тем, что останется от Украины, будет запрещено любое угнетение, как это было все эти годы, из-за чего СВО и началась, русских, русскоязычных. И когда Украина… перестанет быть угрозой для России», — сказала редактор RT.

Она уточнила, что Украина, по ее мнению, сейчас не является угрозой для существования России. Однако украинские БПЛА и «все что они еще там придумают» должны «гарантированно больше нас не беспокоить»

