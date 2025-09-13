В Москве открыли дело о наследстве народной артистки Валентины Талызиной

В Москве завели наследственное дело после смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

Об этом сообщается в юридических документах.

— Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто, — говорится в материалах.

Согласно материалам, оформление наследства находится в работе у одного из столичных нотариусов, передает РИА Новости.

Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Согласно информации СМИ, причиной смерти актрисы стал рак.

24 июня в театре Моссовета прошла церемония прощания с Валентиной Талызиной. В фойе учреждения разместили небольшую фотовыставку памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях. Во время церемонии актриса Елена Валюшкина расплакалась на сцене, когда говорила последнее слово Талызиной.

Умерла Валентина Талызина

Также на прощании с артисткой актер Александр Яцко со сцены театра зачитал послание от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которое тот написал после смерти Талызиной. Яцко с улыбкой рассказал, что за свою карьеру Талызина подарила свой голос даже Барбаре Брыльске в советской комедии «Ирония Судьбы, или С легким паром!».