В двух российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Росавиация: аэропорты Саратова и Самары приостановили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:04 мск.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — подчеркивается в тексте.

Утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде также приостановили обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.