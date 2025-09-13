В двух российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:04 мск.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — подчеркивается в тексте.

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Калуги

Утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде также приостановили обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.