Жители Камчатки ощутили восемь из более 60 афтершоков

На Камчатке зафиксировано более 60 афтершоков, восемь из них ощутили жители. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

За сутки произошло 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4. В населенных пунктах некоторые подземные толчки ощущались с силой до шести баллов.

Местные жители получили предупреждение об угрозе цунами, однако волна не дошла до жилищ. В Петропавловске-Камчатском вновь открылся пункт временного размещения.

На Камчатке ученые фиксируют вулканическую активность, она усилилась с 30 июля, после мощного землетрясения. МЧС попросило население и туристов не приближаться к сопкам.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.