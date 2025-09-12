Депутат призвала исключить астрологов из списка экономической деятельности

Депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина предложила исключить астрологов из общероссийского классификатора экономической деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Останина отправила письмо с соответствующим обращением премьер-министру России Михаилу Мишустину. По ее словам, подобную деятельность нужно исключить из общероссийского классификатора, а отсутствие законодательного запрета на такой заработок не является основанием для его поощрения.

Депутат также отметила, что в России наблюдается стремительный рост популярности подобных магических услуг.

«Очевидно, что деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов, а также иных лиц, осуществляющих подобное воздействие, порождает у граждан, в том числе несовершеннолетних, иллюзорные надежды решения существующих проблем и достижения поставленных целей, провоцирующие отказ от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, но также породить различные конфликты и иные негативные последствия», — заявила Останина.

Кроме того, депутат также считает, что такое воздействие на граждан противоречит «государственной политике по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».