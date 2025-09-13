На Крымском мосту в очереди скопилось более 1300 автомобилей

На Крымском мосту в очереди к пунктам ручного досмотра скопилось свыше 1300 автомобилей. Причиной пробки стало окончание бархатного сезона и возращение россиян с курортов Крыма.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1382 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - говорится в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет.

Напомним, что в начале августа аналитики на основе многолетних наблюдений составили график автомобильных пробок на Крымском мосту.

Согласно их расчетам время ожидания 12-13 сентября на пути из Крыма составит три-четыре часа. 14, 15, 16 и 20 сентября время ожидания составит около двух часов. Самые загруженные часы: с 07:00 до 19:00. Практически нет очередей с полуночи и до четырех часов утра.