Метеоролог сделал неожиданный прогноз на октябрь

Предстоящий октябрь может оказаться теплее обычного в большинстве регионов России. Об этом в разговоре с News.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев.

По его словам, температура воздуха в Центральной России, включая Москву, в октябре днем будет достигать плюс 10-12 градусов, а ночью — плюс трех-шести градусов.

«Есть основания полагать, что октябрь во многом повторит тренд прошлого года и станет теплым месяцем, прежде всего, в европейской части страны. Есть шанс, что комфортная осень задержится у нас довольно надолго», — сказал Сергеев.

Метеоролог добавил, что наиболее теплой станет первая декада октября, когда воздух будет прогреваться до плюс 15 градусов. Снижение температуры ожидается ближе к середине месяца, в этот период столбики термометра не поднимутся выше плюс 11 градусов днем и выше четырех градусов ночью.