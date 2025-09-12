Розовое озеро «ожило» в Крыму и наполнилось водой

В Крыму вновь «ожило» одно из самых известных мест полуострова — озеро Сасык-Сиваш. Водоем, который практически исчез летом из-за сильной засухи, снова наполнился водой и приобрел свой характерный розовый цвет после обильных дождей. Об этом сообщает Readovka.

© Вечерняя Москва

В августе туристы выражали недовольство тем, что знаменитое озеро превратилось в соляные отложения, и чтобы увидеть воду, им приходилось проходить десятки метров по пересохшему дну. Местные жители отметили, что такого серьезного высыхания Сасык-Сиваша ранее не наблюдали.

Ливни, прошедшие в середине недели, не только вернули озеру жизнь, но и привели к временной приостановке работы некоторых пляжей на крымском побережье. В настоящее время Сасык-Сиваш снова стал туристическим символом Евпатории: его вода окрасилась в розоватый оттенок благодаря специфическим видам водорослей.

Экологи предупреждают, что озеро остается подверженным изменениям климата и в периоды засухи может снова обмелеть, говорится в материале.

В мае в Крыму произошло еще одно необычное явление. Ночью на полуострове прошел дождь с песком, принесенный южным циклоном с севера Африканского континента. В прошлый раз Крым оказался в области песочного шлейфа в конце апреля 2024 года.