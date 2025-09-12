Индийская провидица рассказала, что ждет Россию в 2026 году

Индийская провидица Арчена рассказала, что ждет Россию в 2026 году. Ее прогноз приводит StarHit.

Арчена отметила, что у РФ «серьезная миссия, которую на нее возложил Господь».

«Сейчас события разворачиваются стремительно, они приведут к радикальной трансформации всего мира и человечества. Россия продолжит выполнять свою миссию, но это будет просто, поскольку ни одна страна, ни один человек не может заниматься глобальными переменами легко. Здесь важна высокая сила, чтобы воплотить все задуманное в жизнь. В вашей стране сейчас собраны очень большие духовные силы, поэтому все и получается», — добавила она.

По словам провидицы, сейчас этих перемен может быть не видно, однако это не означает, что они не происходят. Арчена подчеркнула, что особенно их почувствует следующее поколение.

Ждет РФ в 2026 году и ряд проблем. В частности, провидица предупредила о вулканической активности и усилении землетрясений в районе Камчатки, а также разрушении в Сочи, которое вызовет энергия ветра.

«В 2026 году станет еще жарче — особенно рядом с Байкалом. Чувствую огонь, значит, будут лесные пожары в центральных регионах. Вижу наводнение — оно затронет и Москву. Зимой будет меньше осадков, меньше снега и все начнет меняться снова. Вы привыкли к обильным снежным зимам? Теперь такого не будет. В ближайшем будущем снег лежит не больше месяца-двух», — сказала она.

На этом фоне Арчена призвала внимательнее следить за изменениями климата, перестать выкачивать ресурсы и дать природе восстановиться.

В заключение провидица предупредила, что следующие пять-шесть лет станут для РФ «самым важным и мощным временем, которое привнесет серьезный переход для людей и изменит геополитическую ситуацию везде».