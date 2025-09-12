Ушла из жизни знаменитая актриса: о ее смерти молчали месяц

Скончалась советская и российская актриса Тамара Уржумова. Ей было 80 лет.

© kino-teatr.ru

Звезды кино не стало еще 2 августа, но обнаружили этот факт лишь сейчас. Причины и обстоятельства смерти Уржумовой не раскрываются. Также нет информации о том, где похоронили актрису, пишет kino-teatr.ru.

Последние годы жизни артистка не снималась в кино и не выходила на сцену театра. Уржумова вела уединенный образ жизни. Она практически все время проводила в своей петербургской квартире.

Зрители навсегда запомнят Тамару Анатольевну по фильму "На всю оставшуюся жизнь". А первую славу и узнаваемость Уржумовой принесла роль Киры в ленте "Проводы белых ночей". Всего в фильмографии актрисы около 40 картин.

Личная жизнь актрисы привлекала не меньшее внимание, чем ее роли. В молодости в нее был влюблен Сергей Довлатов. Тамара Анатольевна получила девять проникновенных писем от писателя. Однако Уржумова предпочла не развивать эти отношения. Довлатов посвятил разбившей ему сердце актрисе повесть "Филиал", именно с Уржумовой писатель срисовал свою Тасю.