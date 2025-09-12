Минюст объяснил причину признания Эдуарда Тополя* иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя (признан иноагентом на территории РФ), а также еще трех человек и один проект. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Тополь распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций», — сказано в сообщении министерства.

Вместе с Тополем в перечень попали Ирина Бороган (признана иноагентом на территории РФ) и Сергей Куропов (признан иноагентом на территории РФ). Кроме того, аналогичное решение принято в отношении Ирины Шумиловой (признана иноагентом на территории РФ) и общественного проекта «Обманутый Россиянин».

Эдуард Тополь — писатель и кинодраматург. Он родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет и ВГИК по специальности сценариста. С 1961 года работал профессиональным писателем, сотрудничал с ведущими газетами СССР и написал ряд сценариев для советского кино. В 1979 году эмигрировал в США, где спустя пять лет получил американское гражданство. Его книги издавались на русском и английском языках.

* Эдуард Тополь внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом на территории РФ

* Ирина Бороган внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признана иноагентом на территории РФ

* Сергей Куропов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом на территории РФ

* Ирина Шумилова внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признана иноагентом на территории РФ