Озвучены детали смерти умершего в 54 года создателя сериала "Зона"

Скончавшийся в четверг на 55-м году жизни Алексей Алексеев накануне попал в одну из тольяттинских больниц с подозрением на перитонит.

В 6.30 утра 11 сентября литератора не стало.

Об этом сообщает портал 63.ru, отметив, что точная причина смерти Алексеева еще не озвучена.

Алексей Алексеев (настоящая фамилия - Юрченков) - российский сценарист, журналист, поэт, писатель и издатель. Родился 25 февраля 1971 года в Волгограде, в 1996-м окончил Литературный институт имени Горького. Был членом Союза писателей РФ, автор нескольких поэтических сборников.

Как сценарист работал с нулевых: резонансная "Зона", "На обрыве", "Автономка", "Соучастники", "Врачебная тайна", "Семья маньяка Беляева", "Шальной ангел", "Экстрасенсы-детективы", "Токсичная любовь" и другие.