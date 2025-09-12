Россиянин впервые за 33 года посмотрел телевизор и поделился впечатлениями

Житель Саратова Насритдин Халимов, который минувшим летом прославился в соцсетях, впервые за 33 три года посмотрел телевизор и его впечатления оказались неоднозначными. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Минувшим летом в соцсетях набрал популярность видеоролик о 60-летнем Халимове, который более трех десятилетий жил без телевизора и радио. Единственными источниками новостей были для него разговоры на улице, в автобусе или в очередях за бесплатными обедами.

Увидев ролик о Халимове, волонтеры решили привезти ему телевизор, но подключить сразу его не удалось, поскольку в квартире жителя Саратова отсутствовал сигнал. Спустя время настроить технику все же удалось и мужчина впервые за 33 года смог посмотреть разные передачи.

«Мне сначала подарили DVD-кассеты со сказками 1965 года. Затем получил доступ к 60 каналам. Так вот, современные мультфильмы оказались неинтересными. Просто плагиат! Старые истории переделали на новый лад. Персонажи странноватые, озвучка другая. Морды ужасные. Мне не нравится. Стало совсем хуже», — поделился впечатлениями Халимов.

Он признался, что последними передачами, которые он смотрел до того, как остался без телевизора были фильмы Саратовской студии «Веселый городок», концерт Леонида Сметанникова и мелодрама «Юнона и Авось».