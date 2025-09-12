ТОП-6 причин посетить форум-выставку и премию «Многогранность» — главное событие событийного туризма в Москве

13–14 октября 2025 года в Москве пройдет в третий раз форум-выставка и премия «Многогранность» — уникальная площадка, объединяющая лучших профессионалов индустрии событийного туризма, представителей бизнеса, культуры и власти. Если вы связаны с туризмом или просто интересуетесь, почему события становятся новыми туристическими магнитами, это событие — для вас!

Рассказываем, почему мероприятие нельзя пропустить.

1. Тысяча участников — все ключевые игроки событийного туризма.

Форум соберет более 1000 специалистов из сферы туристических агентств, организаторов мероприятий, гостиниц, региональных и международных представительств, инвесторов и экспертов. Это отличная возможность получить инсайты из первых рук, ознакомиться с успешными кейсами по развитию туристических маршрутов через массовые мероприятия и понять, как событие может стать драйвером туристического потока. Взаимодействие с коллегами даст шанс найти новых партнеров для совместных проектов, расширить клиентскую базу и остаться в тренде современных путешествий.

2. Образовательная программа от топ-спикеров.

В рамках форума пройдет 25 лекций и кейс-сессий от лидеров индустрии. Они поделятся практическими знаниями о том, как создавать масштабные, интересные и успешные мероприятия, которые привлекают туристов и развивают регионы. Темы охватывают развитие региональных достопримечательностей через фестивали, туристические квесты, гастрономические марафоны и крупные спортивные события. Участники узнают о трендах событийного туризма, использовании культурного кода в продвижении и секретах эффективной работы с командой. Эти знания будут особенно полезны для тех, кто хочет сделать свои проекты более привлекательными для туристов.

3. MICE-воркшоп для налаживания связей.

Участники смогут лично встретиться и обсудить совместные проекты — будь то организация конференций, фестивалей или деловых туров. Это шанс расширить сеть контактов и открыть новые перспективы в событийном туризме. Можно будет наладить прямую коммуникацию с потенциальными клиентами и подрядчиками.

4. Выставка новых технологий и сервисов.

Мероприятия сегодня — это не только шоу, но и сложные технологические проекты. На выставке презентуют инновационные решения, которые повышают комфорт и вовлеченность туристов, а также упрощают организацию мероприятий. Посетители узнают о новых типах развлечений и инструментах для маркетинга, которые позволяют сделать мероприятие более запоминающимся и масштабируемым. Это важно для тех, кто хочет внедрять новые идеи и оставаться на волне технологий.

5. Премия «Многогранность» — рейтинг лучших и звезда индустрии.

Премия уже третий год отмечает самых надежных и талантливых игроков событийной индустрии: подрядчиков, площадки, кейтеринг, технических специалистов, творческих креаторов и многих других. Победители получают признание профессионального сообщества, статуэтку и возможность привлечь новых клиентов и выйти на международный уровень. Это престижная премия, которая открывает новые возможности для продвижения, укрепляет репутацию и помогает сформировать доверие у потенциальных заказчиков.Церемония награждения создаст отличную платформу для обмена опытом, знакомства с лидерами рынка и поиска новых идей, которые можно внедрить в свои проекты.

6. Питчи продюсеров — реальный шанс для событийных проектов найти финансирование.

На форуме «Многогранность» пройдет серия питч-сессий, где продюсеры смогут представить свои идеи профессиональным инвесторам и спонсорам. Это уникальная возможность не только получить финансовую поддержку, но и обрести стратегических партнеров, которые помогут вывести проект на новый уровень. Питчи позволяют продемонстрировать потенциал события, обсудить детали с экспертами и получить ценные советы по улучшению концепции и продвижению. Для тех, кто ищет ресурсы и поддержку — это один из самых эффективных инструментов.

**Как попасть на событие?**

Все желающие принять участие в премии могут подать заявки до 15 сентября на официальном сайте, а билеты купить на сайте

Организатор форума и премии — Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ).

