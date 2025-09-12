Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

В отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки с ночи субботы, 13 сентября. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

Заморозки ожидаются с полуночи 13 сентября до 08:00 понедельника, 15 сентября, по ночам и в утреннее время. Температура может опускаться до минус одного градуса Цельсия. Понижение температуры ожидается не во всем регионе, а только в отдельных его районах.

Также в регионе действует предупреждение о пожарной опасности — до 02:00 15 сентября. Местами по области высокая пожарная опасность — четвертый класс (велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов).

В связи с похолоданием и возможными пожарами в регионе введен «оранжевый» уровень погодной опасности — когда погода несет опасность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице в ближайшие дни заморозков не ожидается, как и пожаров. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в выходные, 13 и 14 сентября, в Москве будет погода без осадков, с дневной температурой плюс 17-19 градусов в субботу и до плюс 21 градуса в воскресенье. По ночам столбики термометров опустятся до плюс 6-11 градусов.