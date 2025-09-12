«Не должно быть»: в России заговорили еще об одном запрете

Вещи, представляющие опасность для здоровья детей и подростков, необходимо запретить. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

По словам собеседницы, молодые люди, включая детей и подростков, часто приобретают на маркетплейсах недорогие наборы для пирсинга. Однако в таких наборах часто встречаются иглы, которые могут быть грязными или затупленными. Использование таких инструментов может вызвать воспаление кожи и привести к инфекциям.

«В данном случае абсолютно очевидно, что такого рода вседозволенности не должно быть», – отметила Санатовская.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил за введение запрета в РФ на продажу магических товаров на маркетплейсах. По его словам, из-за данных атрибутов здоровью детей наносится духовный и моральный вред. Эти товары не менее опасны, чем алкогольная и табачная продукция, считает депутат.