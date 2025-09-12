Большой крестный ход прошел по Невскому проспекту в Петербурге

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел большой крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает «Фонтанка».

В мероприятии приняли участие тысячи верующих, а также участники СВО, представители движения «Общество. Будущее» и «Русская община». Помимо икон участники несли и имперские флаги.

Возглавили колонну представители митрополии и петербургские чиновники.

Утром в Казанском соборе состоялось торжественное богослужение. Литургии также прошли в Александро-Невской лавре и в храме Спаса на Крови.

12 сентября Санкт-Петербург отмечает 301-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

29 мая 1723 года Петр I, находясь в Александро-Невской обители, отдал устное распоряжение перевезти останки святого князя Александра из Владимира в строящуюся столицу на Неве. Этим шагом царь хотел подчеркнуть особый статус Санкт-Петербурга, небесным защитником которого считался Александр Невский.