«Облажавшегося по полной программе» Дудя* уличили в ошибке в одном из его выпусков

Живущий в Нью-Йорке блогер Денис Фраевич, известный под ником Samsebeskazal, уличил журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в ошибке в одном из его выпусков. Об этом он рассказал в видео блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Фраевич, участвовавший в съемках видео Варламова в качестве экперта, спросил у Варламова, не допустил ли тот ошибку, когда рассказывал про район «Пять углов», считавшийся центром организованной преступности в Нью-Йорке.

«Я надеюсь, вы на "Пяти углах" снимали на правильных, а не вот здесь, как Дудь, который облажался по полной программе?» — поинтересовался блогер.

Он уточнил, что в выпуске с китаистом Александром Габуевым Дудь, говоря об этом районе, снимал не в том месте, о котором говорил. Фраевич объяснил, что знаменитый район находится в квартале от той локации, которая была представлена в ролике Дудя. Такую же ошибку допустил и Варламов во время съемок, однако блогер поправил его

«Вот так, друзья. Нужно всегда перепроверять информацию, даже если вы видите какого-то умного и замечательного гостя у Юры Дудя», — заключил Варламов.

Ранее гость интервью Дудя, комик Андрей Айрапетов рассказал о преследованиях во время съемок. По его словам, фанат журналиста сфотографировался с ним, выложил снимок в сеть, после чего другие поклонники начали ходить за ним.

