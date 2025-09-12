В российском городе обнаружили «подъезд ужасов»

В одном из жилых домов Кургана обнаружили «подъезд ужасов», сообщает Telegram-канал «Подъем». Речь идет об одном из жилых домов на Краснодонской улице. Там поставили деревянные лестницы. Ограждений на них нет, и если человек оступится, он может упасть прямо в затопленный подвал.

Раньше в подъезде были пролеты с лестницами из железобетона, но со временем они пришли в негодность и были признаны аварийными и демонтированы. Деревянная замена — временное решение.

«Вместо них будут сделаны новые железобетонные ступени с перильным ограждением», — пообещали в местной мэрии.

Ремонт продлится по крайней мере неделю. Воду из подвала также пообещали откачать.

В феврале 2025 года жительница города Искитим Новосибирской области сломала позвоночник, спускаясь по лестнице в подъезде собственного дома. Дому присвоили статус аварийного еще пять лет назад, однако за все это время собственникам не предоставили иные варианты жилья.