Голикова назвала самые востребованные места посещения по "Пушкинской карте"

Кинотеатры являются самым востребованным у молодежи направлением для посещения по государственной программе "Пушкинская карта".

Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Программа реализуется по всей стране и очень популярна у молодежи. Мы видим, что чаще всего [они] выбирают кинотеатры. Среди наиболее популярных отечественных фильмов - "Вызов", "Чебурашка". На втором месте [по посещаемости] - театры, а затем - музеи", - сказала она.

Среди самым популярных музеев, куда ходит молодежь в рамках программы, Голикова назвала "Петергоф", Государственный Эрмитаж и Третьяковскую галерею.