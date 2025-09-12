Александра Сухинина экстренно госпитализировали в Москве

Актера известного сериала «Воронины» Александра Сухинина экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что 75-летний артист был доставлен в инфекционное медицинское учреждение. Причина экстренного вызова скорой медицинской помощи в окружении артиста не уточняется.

Артист стал знаменит благодаря своим ролям в российских сериалах и фильмах. Он прославился после участия в проекте «Воронины», где воплотил образ Виктора Семеновича, близкого друга Николая Петровича (роль которого исполнил Борис Клюев). В его фильмографии насчитывается около 80 работ. Также он известен благодаря участию в таких сериалах, как «Горемыки», «Гражданский брак», «Законы улиц» и других.

Ранее сообщалось о госпитализации в Москве актера и режиссера Дениса Евстигнеева. У артиста подозревали острый инфаркт миокарда. После обследования врачи диагностировали у Евстигнеева гипертонию второй степени с высоким риском сердечных заболеваний.