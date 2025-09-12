В поселке под Красноярском бушует сибирская язва: объявлен карантин
В поселке Первомайский под Красноярском объявлен карантин после выявления сибирской язвы животных.
Об этом говорится в указе губернатора края Михаила Котюкова, опубликованного на сайте регионального правительства.
«Постановляю: установить ограничительные мероприятия по заболеванию сибирская язва на территории... поселок Первомайский», – говорится в документе.
Согласно документу, в очаге распространения запрещается перемещаться всем, кроме персонала. Кроме того, запрещено перемещение животных, их ввоз и вывоз, а также отправлять скотину на убой для получения продуктов. Запрещен вывоз молока, заготовка и вывоз кормов. Также в поселок запрещено ввозить не вакцинированных против сибирской язвы животных, а также проводить ярмарки и выставки.
Напомним, что такое сибирская язва, кто может являться ее носителем и как обычно проявляется эта опасное заболевание.