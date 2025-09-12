Слишком белое лицо: самую красивую американку раскритиковали в сети

Победительница конкурса красоты «Мисс Америка — 2026» Кэсси Донаган столкнулась с рядом негативных комментариев в сети. Пользователи посчитали, что тон консилера не совпадает с тоном кожи девушки из-за чего лицо главной красавицы страны кажется чрезмерно белым. По их словам, подобный макияж не красит девушку, но и подчеркивает все ее недостатки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Донаган заявила, что интернет — публичное пространство и люди имеют право на мнение.

«Я буду стараться любить и заботиться обо всех, — сказала Кэсси. — И если хоть один человек почувствует себя замеченным или любимым благодаря мне в качестве "Мисс Америка", значит, у меня все получилось».

Церемония награждения «Мисс Америка — 2026» состоялась 7 сентября на сцене Walt Disney Theater в Орландо. 28-летняя Донаган обошла 52 участниц из разных штатов. Победа принесла ей стипендию на обучение в размере 50 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей) и дополнительно три тысячи долларов (253 тысячи рублей) за победу в конкурсе талантов, где она выступила в качестве певицы.

