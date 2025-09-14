России пообещали самую непредсказуемую зиму за сотни лет

Предстоящая зима 2025–2026 годов обещает стать одной из самых нестабильных и непредсказуемых за последние пару веков.

Согласно последним расчётам синоптиков, грядущий зимний сезон может ознаменоваться приходом в Россию природных явлений, которых не наблюдались с 1775 года, то есть фактически с момента начала постоянных наблюдений за погодой, сообщает ИА DEITA.RU.

Метеорологи связывают предстоящие синоптические аномалии с рекордным повышением температуры Мирового океана. Этот фактор стимулирует бурное развитие различных процессов в атмосфере Земли, которые в конечном итоге оборачиваются резкими перепадами температур и экстремальными осадками. В результате этих пертурбаций целый ряд регионов России уже через несколько месяцев столкнётся с крайне нетипичной погодной обстановкой.

Москвичам рассказали, когда в столице закончится бабье лето

По данным портала «Прогноз погоды», одной из ключевых особенностей гудящей зимы станет так появление, так называемых, «температурных качелей» — широкого диапазона температурных колебаний, которые могут достигать 15 градусов всего за несколько дней. Особенно это проявится в европейской части страны, где самым хаотичным месяцем может стать декабрь.

Этой зимой во многих регионах России ожидаются аномальные осадки, объём которых может превышать давно устоявшуюся климатическую норму в два раза, а средняя температура воздуха будет на 5 градусов выше обычной. Особую опасность для граждан и инфраструктуры будут представлять ледяные дожди, способные вызвать массовые отключения электроэнергии и сбои в работе различных систем.

Наступающая зима в России обещает быть необычайно холодной и сырой, что может доставить немало хлопот жителям разных регионов страны. Прогнозы синоптиков указывают на то, что морозы придут раньше обычного и продержатся дольше, а количество снега и дождя превысит средние показатели последних лет.

В Приморском крае зима ожидается особенно суровой. В этом году температура воздуха может опуститься существенно ниже привычных значений. Усилится влияние северных воздушных масс с Сибири, что принесёт в регион резкое похолодания и мощные снегопады. Снежный покров в Приморье будет глубоким, что может затруднить передвижения по краю.

Сибирские регионы, такие как Новосибирская и Томская области, тоже встретят зиму с аномально низкими температурами. Здесь морозы глубоко проникнут вглубь территории, местами опускаясь ниже –40 градусов. Несмотря на суровость климата, количество осадков ожидается повышенным — снег будет идти почти постоянно, что создаст снежные заносы.

В Центральной России — в Московской и Владимирской областях, зимняя погода также преподнесёт сюрпризы. Нарушение обычного температурного режима приведёт к значительному понижению средней температуры, что будет сопровождаться частыми осадками в виде мокрого снега и дождя. Подмораживания и оттепели будут сменять друг друга, создавая опасные условия на улицах и дорогах, и увеличивая риск гололеда.

На Урале, в Свердловской области, морозы будут суровыми, хотя снега выпадет меньше, чем в Сибири, но осадки в виде ледяного дождя могут стать причиной обледенения линий электропередач и падения деревьев, предупредили синоптики.