Япония изменила предупреждение об опасности поездок в Россию

Министерство иностранных дел Японии изменило формулировку выпущенного в 2022 году предупреждения об опасности поездок в Россию. Об этом стало известно в пятницу, 12 сентября.

— Сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в России развивается относительно стабильно. Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться, — цитирует генсека японского правительства Есимаса Хаяси РИА Новости.

На карте сайта МИД Японии в разделе, посвященном предупреждениям о безопасности путешествий, почти вся территория России, кроме приграничных районов с Украиной, по-прежнему отмечена оранжевым — это третий из четырех уровней риска. При этом описание карты было изменено.

Ранее правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр» на территории России. Причиной стали текущие отношения между Токио и Москвой, а также «ситуация внутри России». Центр занимался обучением российских специалистов и бизнесменов, проводил лекции и семинары, а также предоставлял возможность стажировки в Японии. Деятельность организации финансировалась правительством Японии.