Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 82 процента граждан страны. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 80 процентов опрошенных доверяют главе государства. Противоположного мнения придерживаются 9 процентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 5 по 7 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В августе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин работает без полноценного отпуска. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».