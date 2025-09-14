В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала, что депутаты ГД совместно с профильными министерствами разрабатывают законопроект о госпитальных школах — школах для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

© РИА Новости

Парламентарий уточнила, что такие учебные заведения уже открыты во многих регионах страны, однако сегодня всё ещё отсутствует единый федеральный регламент, регулирующий их открытие и деятельность. При этом, подчеркнула Буцкая, финансирование на эти цели предусмотрено.

«Государство гарантирует каждому ребёнку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах», — цитирует её РИА Новости.

Депутат добавила, что ежегодно около 400 тыс. детей в России находятся на лечении свыше 21 дня, и состояние многих не ограничивает их подвижность, то есть, находясь в стационаре, они могут свободно передвигаться, общаться и осваивать учебную программу.

«Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо», — сказала Буцкая.

