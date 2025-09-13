Названы регионы России с наибольшим уровнем алкогольной зависимости

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения России за 2024 год, Чукотский автономный округ демонстрирует наиболее тревожные показатели по распространенности алкоголизма среди всех регионов страны. Как сообщает РИА Новости, уровень заболеваемости алкогольной зависимостью и алкогольными психозами на Чукотке достиг 247,8 случая на 100 тысяч жителей.

Второе место в этом печальном рейтинге заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6 случая, а третье — Еврейская автономная область, где зафиксировано 197,5 случая на 100 тысяч населения. В первую пятерку регионов с наибольшей распространенностью алкоголизма также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).

На противоположном конце рейтинга расположились регионы с наиболее благополучной ситуацией. Наименьший показатель заболеваемости отмечен в Ленинградской области — всего 13,7 случая на 100 тысяч населения. Немного выше показатели демонстрируют Москва (15,9) и Санкт-Петербург (22,6). Московская область с результатом 27,2 случая заняла восьмую позицию с конца рейтинга.

