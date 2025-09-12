СМИ узнали новые детали о матери перебежчика Кузьминова

RT узнал новые детали о матери лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину и был убит спустя полгода в Испании.

Знакомый семьи сообщил RT, что Инна Кузьминова участвовала в процедуре опознания. Об этом она рассказала родственникам и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон.

Также стало известно, что Инна уехала из России за семь месяцев до предательства сына. Она собиралась вылететь в Москву из Владивостока 10 января 2023 года, однако потом по каким-то причинам перенесла всё на 14-е число. По словам её подруги, о планируемом отъезде она сообщила близким в новогоднюю ночь.

«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у неё её купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — цитирует женщину Telegram-канал RT.

По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Она говорила, что направляется в один из городов России к родственникам, что в итоге оказалось «враньём». Подруга Инны рассказала, что после отъезда та перестала выходить на связь и она забеспокоилась. Однако родственники сказали ей, что, по словам Максима, его мать уехала в Корею.

«В августе, когда всё произошло, стало понятно, почему исчезла Инна», — добавила собеседница.

Источник RT говорит, что женщина сейчас может находиться в Испании под чужой фамилией.

Напомним, Кузьминов угнал вертолёт, расстрелял сослуживцев и перешёл на сторону врага за внушительный гонорар и гражданство ЕС. Предателя убили в феврале. По данным CBS, его похоронили в безымянной могиле.