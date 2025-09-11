Скончалась актриса фильма «На всю оставшуюся жизнь» Уржумова

На 81-м году жизни скончалась актриса Тамара Уржумова, известная по фильму «На всю оставшуюся жизнь». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

© Кадр из фильма "На всю оставшуюся жизнь"

Отмечается, что Уржумовой не стало еще 2 августа 2025 года, но данная информация стала известна общественности только сейчас. Причина и обстоятельства смерти актрисы не уточняются. Известно, что в последние годы своей жизни Уржумова не появлялась на экране.

Актриса родилась 12 октября 1944 года. Она окончила Ленинградский театральный институт, а затем играла на сцене Ленинградского ТЮЗа и Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола (сейчас «Балтийский дом»). Известность к Уржумовой пришла после роли Киры в ленте «Проводы белых ночей». Также она сыграла в таких картинах, как сериал «Рожденная революцией» и фильмах «На всю оставшуюся жизнь», «Жизнь Клима Самгина», «Вы чье, старичье?», «Прохиндиада 2» и «Пушкин. Последняя дуэль».